В Києві судитимуть колишнього керівника Міжвідомчого науково-дослідного центру РНБО за розтрату у півмільйона гривень

Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Центрального регіону скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України. Вказана службова особа обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону

Установлено, що обвинувачений, зловживаючи своїм службовим становищем, використав свої повноваження щодо організації забезпечення матеріально-технічного функціонування Центру, а також розпорядження його майном і коштами. Шляхом зайвого нарахування та виплати заробітної плати окремим підлеглим працівникам, він розтратив понад 500 тисяч гривень, частиною з яких заволодів.

Водночас, в межах вказаного кримінального провадженням на стадії досудового розслідування накладено арешт на грошові кошти, вилучені під час обшуку в робочому кабінеті обвинуваченого в розмірі завданих кримінальним правопорушенням збитків.

29 вересня 2020 року обвинувальний акт щодо підозрюваного направлено до Солом’янського районного суду м. Києва.