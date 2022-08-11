Мешканця Червонограда підозрюють у торгівлі зброєю та крадіжці

Як встановили слідчі Червоноградського районного відділу поліції, 37-річний мешканець Червонограда незаконно придбав, зберігав, а згодом продав місцевому мешканцю гранату РГД-5.

Крім того, під час санкціонованих обшуків у помешканні зловмисника, правоохоронці виявили та вилучили гранату Ф-1.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють походження боєприпасів.

Окрім цього, зловмисник, перебуваючи поблизу одного з магазинів у Червонограді, викрав велосипед гірського типу «Winner».

Зважаючи на те, що в умовах воєнного стану передбачено максимальне покарання за крадіжки, йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області