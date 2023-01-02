Вбивство українця в Гостомелі російськими окупантами: справу скерувано до суду

Слідчі поліції Києва завершили досудове розслідування відносно двох росіян, які в період тимчасової окупації Гостомеля вбили чоловіка за відмову розвантажувати ворожі боєприпаси.

Нагадаємо, що у березні 2022 року під час документування злочинів рф у звільненому від окупантів Гостомелі, слідчі поліції Києва спільно зі співробітниками управління карного розшуку, Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури встановили анкетні дані та зібрали доказову базу щодо причетності двох російських військовослужбовців до вбивства українця.

Встановлено, що під час тимчасової окупації Гостомеля військовослужбовці російської федерації облаштували тимчасовий військовий пункт у Гостомельському притулку для тварин. У подальшому до приміщення привезли ворожі боєприпаси та хотіли змусити місцевого жителя їх розвантажувати. Проте чоловік категорично відмовився допомагати загарбникам.

У відповідь військовий, 1995 року народження, що перебував на посаді командира, віддав наказ підлеглому бійцю, 1998 року народження, застрелити українця. На виконання прямого наказу підлеглий здійснив декілька пострілів в потерпілого, внаслідок чого чоловік загинув.

Наразі слідчі поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане із умисним вбивством. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічно. Обвинувальний акт скеровано до суду.

До обвинувачених застосована спеціальна процедура, яка дозволить суду ухвалити вирок за їх відсутності.

Відділ комунікації поліції Києва