В Київській області припинили діяльність трьох підпільних виробництв алкогольних напоїв

Співробітники ГУ ДФС у Київській області в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановили певних осіб на території Київської області, які налагодили підпільне виробництво фальсифікованих товарів, здійснювали їх зберігання та збут.

На виконання ухвал суду проведено ряд обшуків, в ході яких виявлено та припинено діяльність трьох підпільних виробництв алкогольних напоїв відомих елітних брендів горілки, віскі, тощо.

З незаконного обігу вилучено фальсифіковані підакцизні товари та засоби їх виробництва на загальну суму понад 1,2 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Державна фіскальна служба України