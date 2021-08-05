В России уголовник убил семью из пяти человек

По данным ГСУСК по Хакасии и Красноярскому краю, в селе Джирим в Хакасии была убита семья из пяти человек.

После того, как сообщение поступило в региональное отделение Следственного комитета Российской Федерации, сотрудники задержали подозреваемого, ранее судимого за совершение особо тяжких преступлений.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В сообщении ГСУСК уточняется, что подозреваемый — житель Ширинского района 1985 года рождения. // МК