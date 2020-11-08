В Конотопе 14-летнюю девочку изнасиловали на кладбище

В Конотопе злоумышленник затащил 14-летнюю девочку на кладбище и изнасиловал.

Правоохранители уже задержали его и объявили о подозрении, сообщает управление Наполиции в воскресенье, 8 ноября.

О преступлении в полицию сообщила сама потерпевшая. На место происшествия немедленно выехали руководство Главного управления полиции области, Конотопского отдела и следственно-оперативная группа полиции.

«Как установили правоохранители, злоумышленник увидев девушку, которая шла по темной улице, догнал ее и силой затащил на кладбище, где и изнасиловал. После чего скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой ее мобильный телефон«, – говорится в сообщении.

В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий работники полиции оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 31-летний житель районного центра.

Мужчину задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей об изнасиловании (ч.3 ст.152 УК Украины). А по факту нападения в отношении злоумышленника открытое производство по признакам статьи о разбое (ч.1 ст.187 УК Украины). // Новости N