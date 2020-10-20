Несмотря на требования врачей и социальных работников, родители не обеспечили ребенку должного питания, а при ухудшении состояния здоровья малыша к врачам не обратились.

В Краматорске будут судить родителей, по вине которых от голода погиб 2-летний мальчик.

Как сообщает в Facebook Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, в марте 2019 года госпитализировали 2-летнего мальчика, у которого диагностировали белково-энергетическую недостаточность 3-й степени и задержку психомоторного и речевого развития, возникшие вследствие недостаточного питания.

Несмотря на требования врачей и социальных работников, родители не обеспечили ребенку должного питания, а при ухудшении состояния здоровья малыша к врачам не обратились, что привело к его смерти.

Было открыто уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что привело к его гибели). Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. // УНИАН