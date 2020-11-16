В Краматорске водитель без прав сбил 8-летнего мальчика. Ребенок скончался в больнице

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, в Краматорске начато досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, которое произошло 15 ноября на улице Краматорской правды (поселок Ясногорка).

Досудебным расследованием установлено, что 20-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля ВАЗ 2101, принадлежащего семье знакомой, около 5 часов вечера ехал без водительского удостоверения, и совершил наезд на 8-летнего мальчика, который переходил дорогу.

В результате ДТП ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму, впал в кому и позже скончался в больнице.

Сейчас водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения. // obs.in.ua