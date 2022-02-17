В Кривом Роге двое мужчин госпитализированы с огнестрельными ранениями

17 февраля в Кривом Роге в Центрально-Городском районе неизвестные открыли огонь из травматического оружия по горожанам. Пострадали два человека, их с ранениями госпитализировали в медучреждение. Инцидент подтвердили в пресс-службе Криворожского районного управления полиции.

17 февраля на улице Кривбассовской в Центрально-Городском районе произошла стрельба.

Конфликт завязался между двумя компаниями. Во время ссоры один из злоумышленников достал травматический пистолет и начал стрельбу в сторону оппонентов. После совершенного стрелок и его товарищ скрылись с места происшествия на автомобиле.

Пострадавшие получили травмы головы и паха.

На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали всех в медучреждение. На месте преступления работали правоохранители. // Первый городской