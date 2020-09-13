В Кривом Роге двое мужчин избили и ограбили своего знакомого

В городе Кривой Рог Днепропетровской области во время совместного распития спиртных напитков двое мужчин избили своего знакомого и отобрали кошелек с деньгами.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области.

10 сентября 2020 года в Ингулецкое отделение полиции Кривого Рога обратился 40-летний мужчина, который сообщил об ограблении. В ходе отработки территории правоохранители разыскали грабителей. Ими оказались 25-и 32-летние местные жители.

Мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.