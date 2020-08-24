В Кривом Роге мужчина бросил гранату в знакомых: пострадали четыре человека

В Кривом Роге Днепропетровской области 44-летний мужчина бросил гранату в сторону знакомых, в результате чего четверо мужчин получили ранения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

«23 августа около 23:00 в Саксаганское отделение полиции поступило сообщение о взрыве на улице Скляра. Как выяснили правоохранители, во время конфликта 44-летний мужчина бросил гранату в сторону знакомых. В результате взрыва пострадали четыре человека. С взрывной травмой и осколочными ранениями они были доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.