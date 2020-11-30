В Кривом Роге отчим развращал 12-летнюю девочку

В ночь на 29 ноября в Долгинцевском районе отчим приставал к девочке. Инцидент произошёл в частном доме, где помимо них находились ещё четыре ребёнка.

Из собственных источников «Первому Городскому» стало известно, что 32-летний отчим разбудил девочку и прикасался к её интимной зоне, после чего мог случиться половой контакт. Ребёнок закричал, и это остановило мужчину. Кроме них в доме находились ещё четверо детей.

По предварительной информации, мать оставила пятерых детей с мужчиной, а сама отправилась к куме с ночёвкой, чтобы помочь ей переклеить обои. Женщине позвонила её 12-летняя дочь и попросила вернуться, так как не может рассказать о случившемся по телефону.

Кума матери пострадавшей девочки вызвала на место инцидента полицию. Отчим в общении с правоохранителями свою вину отрицает, его доставили в Долгинцевское отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Для медосмотра ребёнку вызвали скорую, которая забрала мать и девочку в больницу. С другими детьми осталась кума.