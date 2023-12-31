Столичні поліцейські затримали серійного «домушника»

Правоохоронці провели невідкладний обшук за місцем проживання фігуранта та в автомобілі, на якому він пересувався, де вилучили відмички й викрадені у потерпілих речі. Поліцейські перевіряють затриманого на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

Вчора, 30 грудня, оперативники управління карного розшуку столичного главку затримали чоловіка за вчинення квартирної крадіжки. Порушника, 1977 року народження, затримали відразу після вчинення ним чергового злочину.

Під час обшуку за місцем мешкання порушника та автомобіля «Мерседес», на якому він пересувався, слідчі Солом’янського управління поліції виявили речові докази, що вказують на його причетність до вчинення кримінального правопорушення. Зокрема вилучено відмички, ключі, рукавички, мобільний телефон, декілька сім-карт, а також викрадені у громадян речі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального Кодексу України – вчинення крадіжки в умовах воєнного стану. Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Крім того, встановлено, що затриманий раніше вчинив ще одну квартирну крадіжку у Деснянському районі столиці. Наразі поліцейські перевірять його на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території столиці

Відділ комунікації поліції Києва