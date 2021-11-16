В Кривом Роге парень на глазах у детей зарезал отчима

В Кривом Роге 21-летний парень напал с ножом на свою тетю, мать и ее сожителя из-за бытовой ссоры. В результате происшествия сожитель матери получил смертельное ранение, а мать и тетя парня оказались в больнице.

Об этом сообщает “Днепр оперативный”, ссылаясь на собственные источники.

Происшествие случилось вечером 15 ноября. Женщина со своим сожителем и сестрой распивали спиртное, когда на них с кухонным ножом напал ее 21-летний сын. В результате чего 30-летний сожитель женщины получил смертельный удар ножом в спину, однако матери и тете нападавшего удалось спастись и вызвать полицию. Нападение произошло на глазах у двух малолетних детей, которые также находились в квартире на тот момент.

Правоохранители оперативно приехали на место и задержали молодого человека. Обеих женщин госпитализировали. По предварительной информации, парень стоял на учете в психоневрологическом диспансере, а конфликт произошел из-за неправильно порезанной колбасы. На месте работала следственно-оперативная группа. Сейчас выясняется, какую меру пресечения выберут злоумышленнику на время расследования дела.