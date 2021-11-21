В Кривом роге после ДТП водитель покусал полицейского
В Кривом Роге на Электрозаводской автомобиль Mitsubishi врезался в Volkswagen. После аварии водитель немецкой легковушки напал на полицейского и укусил его за руку.
Об этом сообщает “Днепр оперативный”, ссылаясь на местные СМИ.
Происшествие случилось 20 ноября, около 18:00. Внедорожник Mitsubishi не пропустил другого водителя, в результате чего и произошло столкновение.
Мужчина за рулем Mitsubishi получил травмы головы и был госпитализирован.
Когда на место аварии приехали полицейские, владелец Volkswagen напал на одного из правоохранителей, прокусив ему руку.
Также дебошир попытался избить сотрудников Нацгвардии.
По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, после задержания его отвезли на медицинское освидетельствование.
Возле участка, на котором произошло ДТП, дежурили медики, патрульные и следователи. Пассажиры обоих транспортных средств во время аварии не пострадали. Подробности случившегося устанавливаются.