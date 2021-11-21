В Кривом роге после ДТП водитель покусал полицейского

В Кривом Роге на Электрозаводской автомобиль Mitsubishi врезался в Volkswagen. После аварии водитель немецкой легковушки напал на полицейского и укусил его за руку.

Об этом сообщает “Днепр оперативный”, ссылаясь на местные СМИ.

Происшествие случилось 20 ноября, около 18:00. Внедорожник Mitsubishi не пропустил другого водителя, в результате чего и произошло столкновение.

Мужчина за рулем Mitsubishi получил травмы головы и был госпитализирован.

Когда на место аварии приехали полицейские, владелец Volkswagen напал на одного из правоохранителей, прокусив ему руку.

Также дебошир попытался избить сотрудников Нацгвардии.

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, после задержания его отвезли на медицинское освидетельствование.

Возле участка, на котором произошло ДТП, дежурили медики, патрульные и следователи. Пассажиры обоих транспортных средств во время аварии не пострадали. Подробности случившегося устанавливаются.