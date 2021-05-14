В николаевской квартире обнаружили тело убитого мужчины (18+)

Утром в пятницу, 14 мая, в Николаеве в квартире многоэтажного дома по проспекту Центральному нашли тело мужчины.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Инцидент произошел в доме № 69 по проспекту Центральному, который расположен в районе улицы Декабристов. На теле мужчины были следы насильственной смерти. Предварительно, убили его еще ночью.

Тело мужчины с ножевыми ранениями находилось возле кровати. На спальном месте большое пятно крови, лежит бутылка от спиртного, в подушку дивана загнан кухонный нож

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, криминалисты.