В Кривом Роге родственник несколько лет прятал в квартире труп пенсионерки

19 марта в Саксаганском районе в квартире пятиэтажки обнаружили мумифицированный труп пенсионерки.

Из собственных источников «Первому Городскому» стало известно, что родственник несколько лет «ухаживал» за телом покойной, чтобы трупный запах не добрался до соседей.

В одной из пятиэтажек в переулке Бульварный мужчина несколько лет обрабатывал тело покойной родственницы. Как стало известно «Первому Городскому» из собственных источников, горожанин мыл труп старушки, вероятно, обрабатывал его каким-то веществом и заматывал в тряпки. За годы такой «заботы» тело пенсионерки превратилось в мумию. В таком виде его обнаружили правоохранители. При каких обстоятельствах это произошло, пока неизвестно. Родственника в это время в квартире не было.

По словам соседей, женщина примерно 1935 года рождения, в последний раз её видели лет шесть назад. До этого горожанка три года не выходила из квартиры, общаясь с соседями через балкон, так как проживала на первом этаже.

Мужчине, которого подозревают в содеянном, около 50 лет. Он является братом умершей. Соседи отзываются о нём как о психически нездоровом человеке. Как рассказали люди, 19 марта управляющая дома и младший брат открыли двери в присутствии полиции.