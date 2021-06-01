В Кривом Роге скончалась беременная девушка, которую поджег 17-летний сожитель

Беременная криворожанка, которую облил горючей жидкостью и поджёг её 17-летний сожитель, скончалась в отделении реанимации. Без мамы остались двое её детей.

Как сообщает Информатор, 26 мая во время ссоры в одной из квартир в Долгинцевском районе парень облил подругу легковоспламеняющейся жидкостью и поднёс огонь. После случившегося молодой человек попросил соседей вызвать скорую, объяснив, что его беременная подруга сама обожглась, и убежал из квартиры.

Девушку на 17-й неделе беременности увезли в «тысячку», а её сожителя разыскали и задержали правоохранители. У пострадавшей диагностировали ожоги лица, тела, рук, ног и дыхательных путей различной степени. Всего было поражено около 70% тела. Примерно неделю врачи боролись за её жизнь в отделении реанимации, однако спасти девушку не удалось.

17-летний злоумышленник находится под стражей. 28 мая ему избрали такую меру пресечения на время расследования. В полиции решают вопрос о переквалификации дела. Ранее сообщалось, что расследование начали по статье 115 УК «Умышленное убийство». Известно, что у скончавшейся было ещё два ребёнка. Ими занимаются работники ювенальной превенции. Информацию подтвердили в Криворожском районном управлении полиции.