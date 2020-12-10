В Кривом Роге собутыльница зарезала мужчину

Вечером 9 декабря в Центрально-Городском районе во время совместного распития спиртных напитков произошло убийство. Предварительно известно, что женщина пырнула ножом своего собутыльника. От чего он скончался.

Из собственных источников «Первому Городскому» стало известно, что на улице Костя Пестушко, что в Центрально-Городском районе, компания распивала алкоголь.

На почве внезапно возникшей неприязни повздорили мужчина со своей женой. Горожанка схватилась за нож и ударила своего 53-летнего оппонента в область сердца.

От полученных травм мужчина скончался. Об этом корреспондентам «Первого Городского» стало известно из личных источников. На месте в подробностях случившегося разбираются правоохранители. Есть информация, что к убийству может быть причастен другой мужчина, который в это время находился в их компании.