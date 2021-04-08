В Кривом Роге уголовник за убийство и грабежи получил пожизненный срок

Свою вину мужчина признал полностью.

Приговором Саксаганского районного суда Кривого Рога 34-летнего ранее судимого гражданина признано виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 и ч.2,3 ст.186 УК Украины (умышленное убийство, разбой, грабеж).

Суд поддержал позицию Криворожской местной прокуратуры №3 и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, указанный гражданин в течение 2017-2019 годов совершил ряд грабежей в городе. Применяя к потерпевшим физическое насилие, подсудимый завладел их мобильными телефонами и денежными средствами.

Во время очередного преступления с целью легкой наживы, обвиняемый проник в квартиру 82-летней женщины, но неожиданно застал хозяйку дома.

Понимая, что его действия стали очевидными, грабитель решил совершить разбойное нападение и лишить пенсионерку жизни. Так, злоумышленник нанес ей несколько ударов по голове, повалил на землю и прижал ногой грудную клетку, от чего последняя скончалась.

Далее подсудимый завладел мобильным телефоном жертвы, ключами и денежными средствами в сумме 11 400 гривен, после чего с места преступления скрылся. // krlife.com.ua