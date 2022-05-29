На Закарпатті затримали трьох підозрюваних у викрадені у жінки майже ₴50 тис.

Поліцейські Іршави затримали двох неповнолітніх та їхнього старшого спільника за підозрою у крадіжці грошей від пенсіонерки

Вчора, 28 травня, в обід на лінію «102» надійшло повідомлення від пенсіонерки, яка мешкає у селі Великий Раковець. Жінка розповіла, що невідомі викрали з її будинку грошові кошти у сумі майже 50 тисяч гривень.

За викликом виїхала група швидкого реагування та слідчо-оперативна група поліції, працівники якої з’ясували, що близько 13:00 до будинку потерпілої підійшло двоє підлітків. Хлопці попросили господиню віддати їм непотрібний металобрухт.

Поки потерпіла та її рідні відволіклися на спілкування, до будинку непомітно проник їх спільник, який викрав готівку у сумі близько 42 тисяч гривень та 100 доларів США. Після цього усі троє зникли у невідомому напрямку.

Поспілкувавшись з потерпілими та опрацювавши місце злочину, поліцейські розпочали пошуки фігурантів. Останніх вдалося затримати «за гарячими слідами».

З’ясувалося, що до злочину причетні троє мешканців села Білки Хустського району. Йдеться про раніше судимого за майнові злочини 14-річного підлітка, 16-річного його товариша та їх 31-річного спільника, який вже теж неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців та має кілька судимостей.

У ході спілкування з фігурантами з’ясувалося, що до злочину вони готувалися заздалегідь: розподілили між собою ролі, домовилися про місце злочину та шляхи втечі. Після викрадення готівки, гроші поділили між собою та вже мали плани щодо того, як їх витратять. Однак поліцейські встигли вилучити викрадені гроші та повернуть їх власникам.

Наразі всіх фігурантів затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували їхні дії за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За скоєне їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області