В Кривом Роге вынесли приговор мужчине, который забил до смерти свою сожительницу

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчине, который расправился с гражданской супругой, вынесли приговор в виде 11 лет лишения свободы. Происшествие произошло ещё в ночь на 1 сентября 2016 года.

Сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на сайт Единого государственного реестра судебных решений.

В ночь на первое сентября 2016 года, 47-летний мужчина забил до смерти свою возлюбленную. Семейная пара выпивала вместе с соседями, а когда алкоголь закончился, обвиняемый отправился в магазин за новой порцией выпивки. По его словам, вернувшись, он застал свою женщину в постели с соседом. Мужчина начал избивать гражданскую супругу ногами и битой. Из-за множественных травм, открытой черепно-мозговой травмы и сильного кровоизлияния женщина скончалась.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на 11 лет по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».