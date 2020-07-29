В Днепре мужчину, который мастурбировал при детях, привязали скотчем к столбу

В понедельник, 27 июля, на улице Большой Диевской прохожий заметил двух испуганных несовершеннолетних девочек. На вопрос о том, что случилось, одна из них рассказала, что несколько минут назад к ней подошел неизвестный мужчина, оголил половой орган и начал мастурбировать.

Девочки рассказали, где видели его в последний раз. Через несколько минут злоумышленника нашли, — сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники. Он всячески сопротивлялся и отрицал свою причастность к произошедшему, из-за чего неравнодушным гражданам пришлось удержать его своими силами. Они примотали мужчину скотчем к столбу, чтобы тот не сбежал, пока на место ехал наряд полиции.

Выяснилось, что изначально задержанный оголился и совершал действия сексуального характера перед детьми 10-ти лет, когда те с родителями шли к озеру. Его прогнали, после чего он и подошел к 13-летней девочке, которая позже рассказала обо всем прохожему. В конечном итоге 29-летнего мужчину доставили в райотдел. Все обстоятельства произошедшего выясняются. По информации из личных источников, ранее он был замечен за подобными действиями в отношении несовершеннолетних.