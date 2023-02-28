За сексуальне насильство та інші тяжкі злочини над однолітком до 7 років за ґратами на Запоріжжі засуджено трьох неповнолітніх

За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Запорізької окружної прокуратури суд визнав трьох підлітків винними у зґвалтуванні, сексуальному насильстві, розбої та вимаганні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 189 КК України).

Вироком суду їм призначено покарання – 7 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що 15 січня 2022 року троє школярів із передмістя Запоріжжя, перебуваючи за місцем проживання одного з них, діючи спільно, вчинили знущання та сексуальне насильство над колишнім однокласником.

Потім, погрожуючи фізичною розправою та насильством, заволоділи його мобільним телефоном. Також вони вимагали з хлопця 1000 грн неіснуючого боргу.

Протиправні дії один з неповнолітніх фіксував на відео на власний телефон.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Офіс Генпрокурора