На Буковині шахраї підробляли й збували документи на сільгосптехніку

Поліцейські викрили трьох учасників злочинного угруповання, які виготовляли та продавали аграріям під виглядом оригіналу документи на сільгосптехніку. Обвинувальний акт стосовно фігурантів направлено до суду. Санкція статті передбачає до 12-ти років позбавлення волі.

У квітні поточного року кіберполіцейські Чернівецької області спільно зі слідчими слідчого відділення поліції у м. Заставна ЧРУП разом із слідчими управління ГУНП у Чернівецькій області та працівниками Управління СБУ під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної і Чернівецької окружної прокуратур викрили трьох зловмисників, які підробляли оригінальні документи на сільгосптехніку та продавали їх як оригінали.

Встановлено, що злочинну схему налагодив 28-річний житель Чернівецького району. До протиправної діяльності чоловік залучив двох спільників: 33-річного брата та 34-річного знайомого жителя Прикарпаття.

Інформацію про продаж нібито оригінальних офіційних документів до сільськогосподарської техніки старого зразка зловмисники поширювали через фейкові профілі у соціальній мережі та на популярному торговельному інтернет-майданчику. Насправді ж шахраї продавали аграріям підроблені офіційні документи.

Вартість комплекту документів коливалась в межах від трьох до семи тисяч гривень. Замовлення надсилались поштою на умовах післяплати по всій території України.

Одного з учасників групи правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в Чернівецькій області під час спроби відправити чергову партію документів. Під час затримання в нього вилучили державні номерні знаки, фальшиві свідоцтва про реєстрацію машин, металеві таблички на причепи, документи на транспортний засіб, готівкові кошти та мобільний телефон.

Тоді поліцейські провели обшуки у приміщеннях фігурантів та вилучили підроблені документи, чисті бланки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, номерні знаки, печатки з необхідними для здійснення злочинної діяльності відтисками, а також мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи.

У результаті аналізу інформації, яка містилася у вилучених нотатках і комп’ютерній техніці, кіберполіцейські встановили 13 осіб, які скористалися «послугами» зловмисників.

Правоохоронці провели 16 обшуків на території Тернопільської, Волинської, Вінницької, Івано-Франківської та Львівської областей. Вилучено підроблені номерні знаки, металеві бирки та документи на сільгосптехніку, а також транспортні засоби, на які у подальшому судом накладено арешт.

Слідчі встановили, що з березня по жовтень 2023 року фігуранти підробили 28 комплектів документів і шахрайським шляхом заволоділи коштами 13 громадян. Крім того, чоловіки здійснили 9 замахів на незаконне заволодіння коштами добросовісних покупців.

Наразі правоохоронці завершили розслідування. Щодо організатора та двох його спільників до суду направлено обвинувальний за ч. 5 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 358 (Закінчений замах на підроблення, збут, використання документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального Кодексу України. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Кіберполіція закликає громадян не купувати номерні знаки, посвідчення водія й інші офіційні державні документи у сторонніх осіб в інтернеті!

Департамент кіберполіції Національної поліції України