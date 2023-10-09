За розбещення та зґвалтування малолітніх дітей на Дніпропетровщині затримано співмешканців

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури повідомлено про підозру співмешканцям за фактами вчинення кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх дітей (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, мати та її співмешканець за місцем проживання у м. Кривому Розі розбещували 1-річну доньку. Також встановлено факт зґвалтування підозрюваною іншої 2-річної доньки.

Свої неправомірні дії вони фіксували на мобільний телефон.

Під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваних було вилучено мобільні телефони.

Правоохоронці затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі затриманим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Троє дітей підозрюваної знаходяться під наглядом медичних працівників. Органами опіки та піклування вирішується питання щодо їх подальшого влаштування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Офіс Генерального прокурора