На Сумщине осудили двух мошенников, которые обманывали пенсионеров

Двое участников организованной группы, которые по известной схеме обманывали доверчивых пенсионеров Сумщины получили наказание.

Сумской областной прокуратурой в суде доказана вина двух участников организованной группы, которые по известной схеме обманывали доверчивых пенсионеров.

По приговору суда от 16 марта обвиняемых признали виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорен одного к 7 годам, а другого к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья (ч. 3 ст. 27 / ч. 4 ст. 190 УК Украины).

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что мужчина из другой области организовал преступную схему незаконного обогащения, привлекая к своим противоправным действиям двух жителей г. Ромны. Распределив между своими сообщниками обязанности, организатор в ночное время звонил преимущественно пожилым людям из г. Ромны и Роменского района и, назвавшись близким родственником, сообщал, что попал в полицию. Выяснив, сколько готовы собеседники отдать за освобождение своего близкого человека, договаривался о передаче средств.

Затем звонил роменским сообщникам, один из которых наблюдал за домом потенциальной «жертвы», чтобы избежать разоблачения, а другому поручали получение наличных. Таким образом злоумышленникам удалось обмануть 8 человек, которые за освобождение своих близких людей отдавали от 5 тыс. грн до 10 тыс. долл. США. Всего за два месяца мошенники обогатились на сумму около 350 тыс. грн.

В настоящее время в отношении организатора схемы продолжается досудебное следствие, он объявлен в розыск, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. // dancor.sumy.ua