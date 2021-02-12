Поліція встановила особу молодика, причетного до стрілянини у Полтаві

Інформацію про стрільбу з автомобіля, що рухався кільцем Корпусного парка в центрі міста, поліція отримала сьогодні, близько 12-ї.

На встановлення правопорушника негайно були орієнтовані всі наряди поліції. За дві години після інциденту автомобіль та причетну до нього особу поліцейські відшукали на одній з вулиць Київського району Полтави.

Порушником виявився 18-річний місцевий мешканець. Наразі у юнака вилучили зброю, з якої, ймовірно, були зроблені постріли. На місці події працює слідчо-оперативна група.

За даним фактом відомості внесені слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, скоєне із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За матеріалами Полтавського райуправління ГУНП)