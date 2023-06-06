Чоловік після побиття помер у лікарні: київські оперативники затримали зловмисника

Під час конфлікту біля магазину фігурант розбив скляну пляшку об голову чоловіка. Наразі йому повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. На час слідства він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Днями до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Білоруська, неподалік магазину «Фора», лежить чоловік з видимими ознаками ушкоджень голови. Потерпілого з місця події госпіталізували до лікарні, де він згодом помер.

Як розповів старший слідчий Шевченківського управління поліції Василь Стоян, на місці події правоохоронці виявили та вилучили горловину від скляної пляшки, склали схему слідів крові та встановили напрямок руху ймовірного підозрюваного:

«Ми проаналізували записи з камер відеоспостереження та встановили особу, яка купувала пляшку з алкоголем. Крім того, за допомогою київських аналітиків з’ясували маршрут руху зловмисника та його місце знаходження. Встановлено, що парубок, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час раптового конфлікту наніс численні удари потерпілому після чого розбив об його голову скляну пляшку. Затриманий – уродженець Івано-Франківської області, 1995 року народження».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру. Шевченківський суд столиці обрав затриманому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва