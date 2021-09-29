Судитимуть шістьох осіб лабораторного центру, які надавали відомості з неправдивими показниками питної води

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 6 працівників однієї з філій Державної установи «Харківський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» за фактом складання завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та за фактом службового підроблення (ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Станіслав Пієв, досудовим розслідуванням встановлено, що працівники однієї з філій Державної установи «Харківський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» надавали неправдиві відомості про лабораторні дослідження питної води з централізованих та нецентралізованих джерел водопостачання за епідпоказниками на території одного з районів Харківської області.



Встановлено, що працівники лабораторного центру не їздили по жодному адресу, а отже фактично не проводили дослідження води та складали після цього документи з фейковими показниками.

Вказаним особам повідомлено про підозру.

29 вересня 2021 року обвинувальний акт стосовно підозрюваних направлено до Балаклійського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури