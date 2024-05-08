Суди припинили розгляд майже 11 тис. кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених
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Більшість із зупинених судами справ – за статтями про крадіжку, ДТП зі смертельними наслідками та торгівлю наркотиками
В Україні зупинено розгляд майже 11 тис. кримінальних проваджень щодо обвинувачених, які добровільно пішли на фронт. Про це повідомляє Ngl.Media.
Як зазначають журналісти, більшість із зупинених судами справ – за статтями про крадіжку (2187 випадків, це приблизно кожна пʼята справа), ДТП зі смертельними наслідками (766), торгівля наркотиками (757).
Також частина справ стосується корупційних злочинів. Водночас кілька справ є й за тяжкими статтями. Йдеться про сексуалізоване насильство щодо неповнолітніх та замовні вбивства.
Журналісти докладно проаналізували 400 справ і виявили, що близько 100 обвинувачених (25%) у цих справах скоїли злочини вже в статусі військових.
Найпоширеніші категорії судових справ, зупинених через мобілізацію обвинувачених. Фото: Ngl.Media
Однак вступити до лав ЗСУ зможуть далеко не всі ув’язнені і лише після ретельної перевірки та за рішенням суду, повідомила голова Комітету Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк, яка виступила однією зі співавторів законопроєкту. // Главком