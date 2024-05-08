Суди припинили розгляд майже 11 тис. кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених

Більшість із зупинених судами справ – за статтями про крадіжку, ДТП зі смертельними наслідками та торгівлю наркотиками

В Україні зупинено розгляд майже 11 тис. кримінальних проваджень щодо обвинувачених, які добровільно пішли на фронт. Про це повідомляє Ngl.Media.

Як зазначають журналісти, більшість із зупинених судами справ – за статтями про крадіжку (2187 випадків, це приблизно кожна пʼята справа), ДТП зі смертельними наслідками (766), торгівля наркотиками (757).

Також частина справ стосується корупційних злочинів. Водночас кілька справ є й за тяжкими статтями. Йдеться про сексуалізоване насильство щодо неповнолітніх та замовні вбивства.

Журналісти докладно проаналізували 400 справ і виявили, що близько 100 обвинувачених (25%) у цих справах скоїли злочини вже в статусі військових.