Суди припинили розгляд майже 11 тис. кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених

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Більшість із зупинених судами справ – за статтями про крадіжку, ДТП зі смертельними наслідками та торгівлю наркотиками

В Україні зупинено розгляд майже 11 тис. кримінальних проваджень щодо обвинувачених, які добровільно пішли на фронт. Про це повідомляє Ngl.Media.

Також частина справ стосується корупційних злочинів. Водночас кілька справ є й за тяжкими статтями. Йдеться про сексуалізоване насильство щодо неповнолітніх та замовні вбивства.

Найпоширеніші категорії судових справ, зупинених через мобілізацію обвинувачених

Найпоширеніші категорії судових справ, зупинених через мобілізацію обвинувачених. Фото: Ngl.Media

Нагадаємо, парламент підтримав законопроєкт №11079-1 про можливість добровільної мобілізації українських в’язнів (281 голос «за»).

Однак вступити до лав ЗСУ зможуть далеко не всі ув’язнені і лише після ретельної перевірки та за рішенням суду, повідомила голова Комітету Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк, яка виступила однією зі співавторів законопроєкту. // Главком
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