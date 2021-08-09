В Кривом Роге задержали членов шайки, занимавшихся избиением людей «под заказ»

В городе Кривой Рог полиция задержала двух злоумышленников, которые занимались сбытом наркотиков и избиением бизнесменов «под заказ».

Об этом сообщает Вiдкритий со ссылкой на Telegram-канал криворожского блогера Олега Ермолинского.

Сотрудники городского отдела полиции Покрова и полка полиции специального назначения провели санкционированные обыски по месту жительства двоих криворожан, подозреваемых в разбойных нападениях, а также незаконном хранении оружия и сбыте наркотиков.

Установлено, что они в 2020 году в Покрове по «заказу» избили до полусмерти местного бизнесмена и отобрали у него деньги и имущество на сумму около 100 000 гривен.

Тогда пострадавший провел в больнице несколько месяцев, но дал полиции ценную информацию о людях, бивших его.

В местах проживания подозреваемых правоохранители изъяли незарегистрированные пистолеты, патроны к ним, а также партию веществ, похожих на наркотические. Все изъятое направлено на экспертизу.

Оба фигуранта задержаны. Один из них уже начал давать признательные показания. В настоящее время полиция устанавливает личность заказчика разбойного нападения на бизнесмена.