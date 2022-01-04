В Кривом Роге женщина зарезала своего «возлюбленного»-уголовника

В Днепропетровской области голого мужчину нашли мертвым в собственной квартире

2 января в Кривом Роге женщина обнаружила своего возлюбленного мертвым. Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на «Свои Кривой Рог».

Мужчина умер в собственной квартире по улице Свято-Николаевской. По предварительной информации, пара поссорилась во время застолья. Во время конфликта женщина ударила ножом в спину своего сожителя.

После драки оба пошли спать, а ближе к обеду 2 января, женщина обнаружила, что мужчина мертв.

По словам соседей, мужчина вел асоциальный образ жизни, много пил и был ранее судим. В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.