В курортной Кирилловке злоумышленники собирали дань с предпринимателей

В Кирилловское отделение полиции по очереди обратилось трое граждан. Они сообщили, что возле баз отдыха на Федотовой Косе группа неизвестных вымогала у местных предпринимателей деньги за беспрепятственную торговлю. В случае отказа им угрожали физической расправой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

На место выехали правоохранители. Они провели поисковые действия и обнаружили в развлекательном заведении мужчину, похожего по описанию.

Им оказался житель Запорожья. Мужчину задержали. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрания меры пресечения.

Правоохранители провели ряд оперативных мероприятий и установили соучастников задержанного. Полиция устанавливает их месторасположение.

По трем фактам открыто уголовное производство по признакам вымогательства.

Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.

Следствие продолжается. // Индустриалка