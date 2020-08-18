В курортной Кирилловке злоумышленники собирали дань с предпринимателей
В Кирилловское отделение полиции по очереди обратилось трое граждан. Они сообщили, что возле баз отдыха на Федотовой Косе группа неизвестных вымогала у местных предпринимателей деньги за беспрепятственную торговлю. В случае отказа им угрожали физической расправой.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
На место выехали правоохранители. Они провели поисковые действия и обнаружили в развлекательном заведении мужчину, похожего по описанию.
Им оказался житель Запорожья. Мужчину задержали. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрания меры пресечения.
Правоохранители провели ряд оперативных мероприятий и установили соучастников задержанного. Полиция устанавливает их месторасположение.
По трем фактам открыто уголовное производство по признакам вымогательства.
Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.
Следствие продолжается. // Индустриалка
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