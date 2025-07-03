В Kyiv City Express бидло краде зарядні столики для гаджетів

За останні два тижні – 6 випадків кражі столиків із зарядками у капітально модернізованих поїздах Укрзалізниці, в тому числі – в столиці. Деякі пасажири Київської кільцевої електрички вирішили, що столик — це сувенір з поїздки.

Про це 3 липня повідомили в Kyiv City Express та опублікували відео, на якому засняли одного з таких “героїв”. Записи з камер відеоспостереження вже передано відповідним структурам для проведення розслідування.

“Столики для зарядки гаджетів ми ставимо не для декору, а для вашої зручності. Іх кража не тільки створює незручності для інших пасажирів, але й спричиняє додаткові витрати коштів залізниці, які могли б бути спрямовані на ремонти та покращення комфорту поїздок в інших, ще не модернізованих поїздах. Ми цінуємо людей з технічними навичками, але не тоді, коли вони розбирають салон прямо в рейсі. Між тим, наші виробничі підрозділи у Києві, Бахмачі та Синельниково будуть щасливі прийняти на роботу майстрів такого рівня”, – написали в Kyiv City Express.

Інформатор