В Києві у наркозбувачів вилучили партію кокаїну на 20 000 доларів

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання фігурантів, де виявили наркотичні речовини та ще 320 000 тисяч гривень. Зловмисникам повідомлено про підозру та за незаконний обіг наркотиків їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення №1 та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури припинили діяльність групи осіб, які збували кокаїн на території столиці.

Як розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, поліцейські провели чотири етапи оперативних закупок та затримали наркоторговців у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Ми встановили, що два полтавчанина, 1993 та 1994 років народження, орендували квартиру у Печерському районі столиці та використовували її, як склад для зберігання та місце фасування наркотиків. Для маскування злочинної діяльності порушники проживали у різних районах міста Києва. Ми провели обшуки за місцями мешкання фігурантів та в орендованому помешканні, де виявили та вилучили 100 грамів кокаїну, канабіс та 320 000 тисяч гривень. За цінами «чорного» ринку вартість вилученого «товару» становить близько 20 000 доларів США».

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманим про підозру.

«За незаконний обіг наркотичних речовин фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна», – додав Олександр Дибов.

Відділ комунікації поліції Києва