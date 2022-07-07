В лесу под Днепром нашли тело женщины с 17-ю ножевыми ранениями

Тело пенсионерки с многочисленными ножевыми ранениями нашли в сосновом лесу в селе Песчанка Новомосковского района.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный», ссылаясь на свои источники.

Известно, что 59-летняя женщина работала уборщицей в одном из частных домов села Песчанка. О том, что её мать не вернулась с работы, в полицию около 22 часов ночи 5 июля заявила дочь, которая не могла дозвониться матери с 17 часов вечера.

Выехавшие на место правоохранители обнаружили обувь пропавшей женщины на территории цементированного пирса у реки Самара, на расстоянии примерно 1 километра от автомобильной дороги «М-18». На следующий день, 6 июля, в сосновом лесу нашли тело пенсионерки, на котором эксперты насчитали более 17 ножевых ранений в районе туловища и шеи. Также у погибшей исчезли украшения и мобильный телефон.

Полиция разыскивает убийцу и устанавливает обстоятельства произошедшего.