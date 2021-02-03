В Луганській області виявили незаконне зберігання палива

Співробітники ГУ ДФС у Луганській області встановили факт зберігання паливно-мастильних матеріалів без дозвільних документів, що здійснювала службова особа одного з підприємств.

Під час проведення перевірки за місцем реєстрації суб’єкта господарської діяльності виявлено цистерну із дизельним пальним місткістю близько 50 000 літрів.

Ліцензія на право зберігання пального та документи, які підтверджували походження ТМЦ були відсутні.

Орієнтовна вартість виявлених ПММ понад 1,5 млн грн.

Відносно громадянки складено протокол про правопорушення. Досудове розслідування триває.

Державна фіскальна служба України