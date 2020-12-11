В Одессе задержали вооруженного криминального «авторитета»

В авто злоумышленника нашли оружие, похищенное в одной из воинских частей Одесской области.

В Одессе полицейские задержали криминального «авторитета», который пытался влиять на криминогенную ситуацию в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

«В автомобиле, на котором передвигался 30-летний выходец из одной из постсоветских стран Востока, полицейские обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. По заключению эксперта, оружие оказалось боевым и вместе с патронами пригодной к стрельбе. Также установлено, что оно было похищено в одной из военных частей Одесской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник попадал в поле зрения правоохранительных органов в 2017 году. Тогда за незаконное хранение наркотических средств и огнестрельного оружия Коминтерновский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год и три месяца.

«Во время пребывания на испытательном сроке правонарушитель совершил хулиганские действия с применением огнестрельного оружия, за что Суворовский районный суд Одессы взял его под стражу, однако впоследствии изменил меру пресечения на домашний арест», — говорится в сообщении.

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Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Киевский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 10 млн грн. Кроме этого, восстановлено рассмотрение приговора 2017 года, по которому злоумышленник так и не отбыл наказание. // LB.ua