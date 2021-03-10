Одного з екскерівників ДП «Первомайськвугілля» судитимуть за заволодіння коштами під час закупівлі обладнання

За результатами спеціального досудового розслідування Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно одного з колишніх керівників державного підприємства «Первомайськвугілля» за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2017 році директор з матеріально-технічного постачання – голова комітету з конкурсних торгів ДП «Первомайськвугілля» спільно з начальником одного з підрозділів підприємства організували схему виведення бюджетних коштів через процедуру держзакупівлі.

Службові особи умисно уникли проведення тендерної процедури та придбали необхідне обладнання і матеріали для поновлення гірничо-шахтного устаткування за значно завищеною ціною у підприємства-посередника. На рахунок фіктивної фірми-транзитера надлишково сплачено майже 107 тис. грн, чим завдано матеріальну шкоду держпідприємству на вказану суму.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України.

Наразі обвинувачений перебуває у міжнародному розшуку.

Зазначимо, що обвинувальний акт стосовно його спільника знаходиться на розгляді у суді.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури