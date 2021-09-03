В Марганце мать с сыном промышляли кражами

В городе Марганец Днепропетровской области мать с сыном промышляли воровством. Открыв окно они проникли в дом и пытались вынести бытовую технику, личные вещи хозяев, однако их задержали правоохранители.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

В ночь на 31 августа в полицию поступил вызов от владельца домовладения в г. Марганец. Мужчина сообщил, что когда он подходил к дому услышал, что в помещении посторонние лица. Выехав на вызов, полицейские совместно с хозяином задержали преступников на месте. Ими оказались местные жители: мать с сыном, ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления. Они заранее приготовили орудия преступления, с помощью которого открыли окно дома. Затем проникли внутрь и пытались совершить кражу. Часть похищенного имущества они положили в рюкзак, а часть замотали в одеяло. Со всем похищенным их и застали полицейские. Воров задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

1 сентября по согласованию с прокуратурой им обоим объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины — покушение на тайное хищение чужого имущества (кража). Полицейские проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.