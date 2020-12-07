В Мариуполе неизвестный ранил разбитой бутылкой подростка

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В Мариуполе ищут мужчину, который на улице напал на подростка и ранил его разбитой бутылкой

Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на Центральный отдел полиции Мариуполя.

Ранил разбитой бутылкой: В Мариуполе ищу…

Инцидент произошел 17 октября на проспекте Строителей, возле дома 126. Сообщается, что мужчину, который размахивал разбитой бутылкой и бросался на людей, очевидцы сняли на камеру. В конце концов пострадал 17-летний подросток.

«Полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность правонарушителя. Если вам известна какая-либо информация о мужчине, сообщите по телефону 0982614804 или 102. В полиции гарантируют анонимность», — говорится в сообщении.

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