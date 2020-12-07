В Мариуполе неизвестный ранил разбитой бутылкой подростка

В Мариуполе ищут мужчину, который на улице напал на подростка и ранил его разбитой бутылкой

Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на Центральный отдел полиции Мариуполя.

Инцидент произошел 17 октября на проспекте Строителей, возле дома 126. Сообщается, что мужчину, который размахивал разбитой бутылкой и бросался на людей, очевидцы сняли на камеру. В конце концов пострадал 17-летний подросток.

«Полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность правонарушителя. Если вам известна какая-либо информация о мужчине, сообщите по телефону 0982614804 или 102. В полиции гарантируют анонимность», — говорится в сообщении.