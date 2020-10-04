П’яний поліцейський офіцер збив на пішохідному переході матір із донькою

Правоохоронці про інцидент дізналися приблизно о 17:50. Одразу на місце виїхали як патрульні, так і керівництво поліції та працівники ДБР. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України. Водій Volkswagen, перебуваючи за кермом у стані сп’яніння, на пішохідному переході збив двох жінок. Опісля він проїхав ще пів сотні метрів і зіткнувся з деревом. У результаті ДТП одна із потерпілих від отриманих травм померла на місці. Ще одну жінку госпіталізували.

За даними dtp.kiev.ua, ДТП сталася навпроти культурного центру «Прометей». Водій збив матір та доньку. Відомо, що дівчина отримала травми різного ступеня тяжкості.

Свідки, зі свого боку, кажуть, що вони сиділи на лавці біля «Прометея» та почули різкий звук авто. Зрештою побачили, як від удару Volkswagen Passat двоє жінок, що рухалися пішохідним переходом від «Прометею» в напрямку бібліотеки, «перевернулися в повітрі». У підсумку дівчину відкинуло на зелену зону до дерев, а жінку старшого віку Volkswagen збив двічі – вдруге в повітрі. Очевидці додають, що машина не зупинилася та поїхала далі в напрямку центру. Однак ДТП помітили мотоциклісти, які намагалися зупинити Volkswagen Passat. Ймовірно, водій хотів об’їхати мотоциклістів, але не впорався із керуванням, і вже за кілька метрів ударився в дерево біля міськради.

За їхніми словами, поліція прибула на місце події досить оперативно. Водій Volkswagen вийшов із авто та намагався втекти, однак правоохоронці втікача затримали.