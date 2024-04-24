Викрито діяльність ОЗГ, яка займалася збутом наркотиків на Київщині

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної та Бориспільської окружної прокуратур повідомлено про підозру трьом особам за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, мешканець міста Переяслав організував та налагодив функціонування злочинної групи, яка спеціалізувалась на реалізації наркотичних засобів, а саме канабісу. До нелегального бізнесу чоловік залучив двох знайомих.

Він визначав суму, яку кожен мав отримати за збут наркотичного засобу, спосіб його розповсюдження, забезпечував постійний зв’язок між учасниками та розподіляв прибуток від протиправної діяльності.

Організатор передавав членам організованої групи придбаний ним канабіс. Останні від початку поточного року систематично збували його на території Бориспільського району наркозалежним особам під час особистих зустрічей.

Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Правоохоронці провели обшуки під час яких у фігурантів вилучено понад 2 кг канабісу, частина з якого розфасована по зіп-пакетах, психотропні речовини та інші речові докази. За попередніми оцінками вартість вилученого становить більше 600 тис. грн.

Двом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, іншому – цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Бориспільського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура