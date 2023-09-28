На Львівщині викрито ОЗГ, яке організувало «бізнес» з виробництва та збуту наркотиків з мільйонним оборотом

Правоохоронці затримали трьох учасників злочинної групи та вилучили наркотики на майже 90 мільйонів гривень. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Злочинну «схему» викрили оперативники управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області за сприяння аналітиків управління кримінального аналізу області під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

Організував протиправну діяльність 48-річний мешканець Львова, який залучив до неї ще двох знайомих. В одному з приватних будинків на території садівничого товариства Львівської області фігуранти обладнали нарколабораторію, в якій займалися виготовленням наркотичного засобу метадон та психотропної речовини Alpha-PVP.

Оптові партії виготовленої наркотичної продукції за допомогою послуг поштових служб зловмисники збували по всій території України. Отриманий прибуток розподіляли порівну між членами угруповання.

Кіберполіцейські за силової підтримки бійців Корпусу оперативно-раптової дії та батальйону поліції особливого призначення провели 8 обшуків. Вилучили наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори загальною вагою майже 400 кілограмів. Також вилучено обладнання для виготовлення та фасування наркотовару, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, готівку, зброю, патрони, а також автомобілі.

Приблизна вартість вилученої наркотичної продукції за цінами «чорного ринку» становить майже 90 мільйонів гривень.

Наразі трьох членів злочинної групи затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії. За результатами можлива додаткова кваліфікація.

Департамент кіберполіції Національної поліції України