Жителя Стрийщини засуджено до 8 років ув’язнення за вбивство

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 28-річного жителя с. Нижня Лукавиця Стрийського району, якого обвинувачували у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого (ч.2 ст.121 КК України).

Встановлено, що у вересні 2019 року між обвинуваченим та 41-річним чоловіком виник конфлікт, у ході якого молодший жорстоко побив старшого: наносив удари по різних частинах тіла руками і ногами. Внаслідок травм потерпілий помер.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Стрийської місцевої прокуратури, визнав чоловіка винним у скоєнні злочину і засудив до 8 років позбавлення волі.

Пресслужба Львівської місцевої прокуратури