В Мариуполе сын ночью жестоко избил пожилую мать

В Левобережном районе Мариуполя ночью произошла серьезная потасовка между родственниками. В результате конфликта пострадала пожилая женщина – ее ударил собственный сын.

Инцидент произошел по улице Волгодонской сегодня, 7 мая, около 02:00.

Об этом MRPL.CITY рассказали в Мариупольской станции скорой медицинской помощи.

«60-летняя женщина получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга», – уточняют медики.

Экспертиза подтвердила, что местная жительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

От госпитализации мариупольчанка отказалась на месте.