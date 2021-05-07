В Мариуполе сын ночью жестоко избил пожилую мать
В Левобережном районе Мариуполя ночью произошла серьезная потасовка между родственниками. В результате конфликта пострадала пожилая женщина – ее ударил собственный сын.
Инцидент произошел по улице Волгодонской сегодня, 7 мая, около 02:00.
Об этом MRPL.CITY рассказали в Мариупольской станции скорой медицинской помощи.
«60-летняя женщина получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга», – уточняют медики.
Экспертиза подтвердила, что местная жительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.
От госпитализации мариупольчанка отказалась на месте.Tweet