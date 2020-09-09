В Мариуполе в сливной яме обнаружено тело убитой беременной женщины

В Мариуполе жестоко убили 32-летнюю беременную женщину. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

В сообщении говорится, что 6 сентября в Центральный ОП ГУНП в Донецкой области поступило сообщение об исчезновении 32-летней беременной женщины, которая пошла в медицинское учреждение и не вернулась.

«Полицейские безотлагательно начали поиски жительницы города Мариуполь. К сожалению, по результатам проведенных мероприятий выявлено местонахождение тела женщины — сливная яма. Именно такое место выбрал «любимый» для погибшей. Во время выяснения отношений ранее судимый за убийство подонок, зная о состоянии женщины, хладнокровно и целенаправленно лишил жизни будущую мать. Действовал безразлично. Без лишней суеты спрятал надежно (как ему казалось) орудие убийства и тело», — рассказали правоохранители.

Вчера, 8 сентября, работники уголовного розыска Донецкой области совместно с Центральным отделом полиции задержали подозреваемого убийцу, который в содеянном сознался. «Другие обстоятельства совершенного правонарушения устанавливаются, проводятся следственные действия. Подонка ожидает наказание до пятнадцати лет или пожизненное лишение воли», — сообщили в Департаменте уголовного розыска. // ostro.org