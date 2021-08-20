В Мариуполе воспитательница-уголовница воровала в детсаду золотые украшения у детей

В Мариуполе 37-летняя помощница воспитателя в детском саду во время дневного сна воровала у детей золотые украшения и перепродавала их

Родители думали, что дети просто потеряли свои вещи и пытались их искать. Однако, когда стало известно, что таких случаев несколько — обратились в полицию.

Как сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на пресс-службу ведомства, за дело взялись инспекторы ювенальной превенции, следователи и дознаватели Мариупольского районного управления полиции. Они отработали все версии и в течение суток установили, кто причастен к краже. Правоохранители доказали четыре факта кражи.

«Выяснилось, что 37-летняя помощница воспитателя, которая ранее уже была осуждена за совершение имущественных преступлений, снимала украшения, пока дети спали, после чего, сбывала золотые серьги и подвески. В настоящее время женщине сообщено о подозрении в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража)», — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.