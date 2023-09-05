У розпаленні ворожнечі та підтримці російської збройної агресії підозрюють двох мешканців Дніпропетровщини

За процесуального керівництва Жовтоводської окружної та Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра двом громадянам повідомлено про підозру в колабораційній діяльності та порушенні рівноправності громадян залежно від їх національної та регіональної належності (ч. 1 ст. 111-1, ч. 1 ст. 161 КК України).

За даними слідства, підозрювані під час повномасштабного вторгнення рф на територію України поширювали дописи з проросійських спільнот.

У забороненій соціальній мережі житель м. Жовті Води неодноразово під публікаціями розміщував коментарі із підтримкою дій збройних формувань рф.

Мешканка м. Дніпра, використовуючи власний акаунт, поширювала матеріали, спрямовані на приниження національної честі та гідності українців.

У ході обшуків за місцями проживання підозрюваних було вилучено комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Згідно з висновками експертизи, поширені публікації і висловлювання містять публічні заклики до підтримки дій агресора та розпалювання ворожнечі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП № 2 Дніпровського та співробітники ВП № 5 Кам’янського районних управлінь поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управління СБУ області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської облпрокуратури